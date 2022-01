Juventus, Allegri: “Dybala? Rinnovo fermo. Per lui tutti i vantaggi, se saprà sfruttarli”

Le parole dell'allenatore bianconero a proposito dell'argentino e non solo al termine del match vinto per 2-0 sull'Udinese

Sulla questione Dybala ha aggiunto: "Paulo è un grande giocatore, ha fatto un gol importante stasera. Nel momento di difficoltà ha preso la palla e l'ha gestita in un certo modo. Gliel'ho anche detto, ha delle qualità e tutto il tempo per aiutare la squadra. E' stato fuori per molto tempo, ora può fare gol importanti. La situazione non è tesa, assolutamente. La società ha già detto che in questo momento è ferma con i rinnovi e attenderà marzo-aprile per capire come finirà la stagione, per cui per lui ci saranno tutti i vantaggi del mondo, se li saprà sfruttare".