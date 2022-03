Juventus, Allegri: “Importante vincere per il quarto posto. Dybala? Speriamo che…”

Le parole del tecnico bianconero a margine della vittoria sulla Sampdoria per 3-1 di questo pomeriggio

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juventus in casa della Sampdoria. Queste le sue considerazioni sulla gara: "Oggi sul piano tecnico la squadra ha giocato bene. Dobbiamo migliorare nel momento in cui abbiamo avuto il controllo della partita, nel secondo tempo dovevamo capire meglio le situazione per fare male in avanti. A Genova non era facile, ma la squadra ha fatto bene. Era importante vincere, per consolidare il quarto posto e preparare meglio la Champions".