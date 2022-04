Juventus, Allegri: “Inter? Occasione persa. A Cagliari sarà brutta gara”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia del prossimo impegno di campionato

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di campionato in casa del Cagliari. Queste le sue considerazioni: “Domani è una partita complicata, giocare a Cagliari è sempre difficile. Sono una squadra fisica che alza molto la palla, secondo me verrà fuori una brutta partita. Domani per noi contano tanto i tre punti, non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo. Oggi faremo ultimo allenamento e vedremo le condizioni. Mancherà Locatelli che starà fuori quattro settimane e gli squalificati. Non siamo tantissimi ma non deve essere una scusante. Oggi valuterò se giocare con centrocampo a due o a tre. Bonucci sta molto meglio, valuto se farlo giocare dall'inizio o portarlo in panchina.