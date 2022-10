Juventus, Allegri: “Gruppo importante, ero sereno. Vlahovic? Non in discussione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino nel derby. Queste le sue considerazioni: "Oggi la squadra ha dimostrato di essere un gruppo importante, abbiamo fatto una partita ordinata, sempre dietro la linea della palla, con buone giocate e andando spesso in porta. Sono felice, è la prima vittoria in trasferta quest’anno, non era semplice e abbiamo dimostrato personalità. Ci dispiace per questo periodo no, a volte capita e bisogna uscirci: oggi abbiamo fatto un primo passettino, la squadra ha risposto bene e non avevo dubbi. Ma ora dobbiamo continuare così. Con la Salernitana non è stato facile, sappiamo cos’è successo in quella partita, non è un’alibi ma stavolta i ragazzi sono stati bravi. Trovare il migliore stasera è difficile, ma in panchina ero sereno perché la squadra stava facendo una partita seria. Forse potevamo far gol prima, ma questa è una cosa che possiamo imparare crescendo.