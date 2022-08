Juventus, tonfo in amichevole: l’Atletico vince 4-0, tripletta di Morata

Tonfo in amichevole per la Juventus, a una settimana dall'inizio del campionato: i bianconeri, alla Continassa, perdono 4-0 contro l'Atletico Madrid

Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 con la conclusione vincente di Morata su assist di Joao Felix al 10' che sblocca il punteggio, prima di raddoppiare al 43' in ripartenza su lancio dell'ex Udinese Molina, tre minuti dopo che Joao Felix sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa, Morata spizza di testa al 62' sulla punizione di Lemar per il 3-0, prima del poker calato da Cunha al 90'.