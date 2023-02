Plusvalenze Juventus, il Codacons lancia una class action per i piccoli azionisti

Il Codacons scende in campo a tutela degli azionisti che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni in conseguenza del procedimento

In vista dell'udienza preliminare fissata per il prossimo 27 marzo in tribunale a Torino a carico di 13 indagati, 12 persone più la società, nell'ambito dell'inchiesta Juve, il Codacons "scende in campo a tutela degli azionisti bianconeri che hanno subito la perdita del valore delle proprie azioni in conseguenza del procedimento avviato dalla giustizia sportiva nonché dalle indagini avviate dalla Procura di Torino".