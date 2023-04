UFFICIALE – Comunicato Juventus: “Indagine Procura FIGC? Rispettata lealtà sportiva”

La nota ufficiale della Juventus in merito alla chiusura delle indagini della Procura della FIGC sulla manovra stipendi

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla chiusura delle indagini relativamente alla manovra stipendi: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Procura Federale presso la F.I.G.C. ha notificato in data odierna a Juventus e ad alcuni suoi esponenti attuali e passati la Comunicazione di conclusione delle indagini relative alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2019/2020”, alla c.d. “manovra stipendi della stagione sportiva 2020/2021”, ai rapporti tra la Società e taluni agenti sportivi, nonché a taluni presunti “rapporti di partnership” tra Juventus e altri club. La Procura Federale, anche in virtù di asserite violazioni contabili, ha ipotizzato la violazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.