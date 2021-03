Juventus, l’ex Favero: “Speriamo l’Inter perda punti. Pirlo sfortunato”

Così l'ex calciatore bianconero ai microfoni di TMW a proposito del momento che sta attraversando la squadra di Andrea Pirlo

Luciano Favero, ex calciatore della Juventus, ha parlato proprio dei bianconeri nel suo intervento su TMW: "Ormai c'è il campionato e i giocatori si daranno da fare per questo obiettivo, sperando che l'Inter perda punti. La Champions è stata persa in Portogallo, con quegli errori pesanti. La squadra poteva recuperare, ma nella prima gara doveva essere più attenta. A volte si vuole giocare da dietro e può anche andar bene, ma quando si è troppo vicini alla porta è meglio dare un calcio alla palla e buttarla via invece di restare al limite dell'area piccola. C'è ancora inesperienza. In Champions appena sbagli ti castigano".