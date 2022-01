Sky – Juventus, si lavora all’accordo con il Cagliari per Nandez

Nelle ultime ore di mercato il club bianconero proverà a chiudere la trattativa con il club sardo e con il giocatore

È un giocatore che per un po' ha ruotato attorno all'orbita dell'Inter ma adesso Nandez è un obiettivo della Juventus. La società bianconera farà partire Kulusevskie Bentancur e per questo ha pensato a Zakaria (si ta per chiudere con il Borussia M. sulla base di 3.5 milioni di euro + 3.5 di bonus.