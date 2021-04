Fantacalcio / Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: le scelte di Pirlo e Gattuso

Pirlo e Gattuso si affrontano in una sfida che quando è stata rinviata ha aperto a grandi polemiche: ecco le loro scelte

Mentre l'Inter è impegnata contro il Sassuolo, la Juventus affronta il recupero contro il Napoli. La sfida era stata rinviata perché c'erano alcuni casi di coronavirus in seno alla squadra di Gattuso. Inizialmente i bianconeri si erano regolarmente presentati allo stadio, la formazione partenopea no e la partita era stata data vinta a tavolino agli uomini di Pirlo. In più era stato dato un punto di penalizzazione alla società di De Laurentiis che ha fatto ricorso.