Juventus, Nedved: “Col Sassuolo bella botta. Ora aria pesante, c’è voglia di reazione”

Le parole del vicepresidente bianconero ai microfoni di DAZN prima del match di questo pomeriggio

Prima del calcio d'inizio di Verona-Juventus, Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Quello che abbiamo espresso sul campo, pensavamo di avere qualche punto in più. Eravamo sulla strada buona, a parte la partita di mercoledì, un arresto che non ci aspettavamo. E' stata una bella botta, ho visto anche le facce dei giocatori. Siamo stati abbastanza sfortunati nelle prime partite, ci serve tempo. Allegri ha bisogno di tempo, come tutti gli allenatori. E' avvantaggiato perché ha passato del tempo qui, ma ha trovato giocatori diversi rispetto a prima. Deve conoscerli, metterli bene in campo e per questo ha bisogno di tempo. Siamo ancora all'inizio. Dopo una sconfitta, qui c'è un aria molto pesante e voglia di una reazione. I nostri giocatori sono chiamati ad avere una reazione forte, perché eravamo sulla strada buona e una partita non può cambiare quanto fatto in quelle precedenti. Oggi in campo vanno giocatori con tante partite nelle gambe, meglio forse non potevamo fare".