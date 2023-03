Juventus, la Procura FIGC alla Covisoc: non c’è la notitia criminis

Non sembra configurarsi 'notitia criminis' secondo la risposta della Procura Figc alla nota Covisoc sulle plusvalenze, inviata oggi ai legali di Paratici e Cherubini dopo la sentenza del Tar e il 'no' alla sospensiva del Consiglio di Stato.

"E' evidente - si legge nelle sei pagine della 'carta' di cui l'ANSA ha preso visione - che l'esercizio dell'azione disciplinare in questa materia potrà essere utilmente perseguito" solo - è il ragionamento di Chinè - "ove emergano elementi per indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio in termini di sistematicità, non già di un'episodica operazione".