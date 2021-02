UFFICIALE – Juventus a picco: primo semestre in rosso di 133mln, ricavi a -64mln

La Juventus non affronta una situazione societaria poi così migliore di quella dell'Inter. I dati del club sono pesantemente in rosso

Se l'Inter non naviga in acque sicurissime dal punto di vista finanziario, la Juventus non se la passa poi tanto meglio. Quest'oggi, infatti, il club bianconero ha approvato il bilancio relativo ai primi sei mesi dell'anno 2020-21. E i numeri sono piuttosto preoccupanti. Scrive Calcio e Finanza:

"I conti dei primi sei mesi dell’esercizio 2020/21 vedono ricavi per 258,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20. In leggero aumento anche i costi a quota 263,4 milioni di euro, mentre le perdite per il periodo sono pari a 113,7 milioni. Nel dettaglio, l’incremento della perdita del primo semestre dell’esercizio è sostanzialmente imputabile a minori ricavi per € 64 milioni, correlati a minori proventi da gestione diritti da calciatori (€ 55 milioni) e agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sui ricavi da gare e da vendite di prodotti, licenze e altri (€ 39 milioni complessivi)".