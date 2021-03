Juventus, Paratici: “Ronaldo il futuro, critiche discorsi da bar. L’Inter…”

Le parole del direttore sportivo bianconero ai microfoni di Sky prima di Cagliari-Juventus di questo pomeriggio

Daniele Vitiello

La vittoria dell'Inter contro il Torino ha messo ulteriore pressione alla Juventus, impegnata alle 18 contro il Cagliari in trasferta. Dei bianconeri, reduci dall'eliminazione in Champions League, ha parlato il loro direttore sportivo Fabio Paratici. Queste le parole ai microfoni di Sky: "La vittoria dell'Inter non cambia nulla, noi giochiamo partita per partita e facciamo il meglio per noi, senza guardare agli altri".

Le critiche nei confronti di Cristiano Ronaldo hanno caratterizzato gli ultimi giorni di cronaca bianconera. Paratici le spazza via tutte: "Mi viene da so da sorridere. Nella mia carriera non avrei mai pensato di discutere del valore di Cristiano Ronaldo. Sono cresciuto nella Val Padana e questi discorsi li sentivo nei bar e in parrocchia su Rivera e Mazzola, mai avrei pensato di farli in questi contesti. Parliamo di un giocatore che ha vinto cinque palloni d'oro, è capocannoniere della Serie A, ho perso i conti delle Champions che ha vinto ed è per noi un privilegio averlo. Rappresenta senz'altro il futuro della Juventus".

Sulla gara col Cagliari: "Questa è un'annata particolare, tutti giochiamo tantissime partite ed è molto più difficile degli altri anni. La squadra ha alternato partite buone a partite meno buone come tutte le grandi europee, per cui non ci aspettiamo nulla di particolare se non una bella partita e portare a casa il massimo risultato. Kulusevski? Noi dobbiamo pensare non a quello che sarà, ma a ciò che stiamo facendo. Abbiamo ancora 13 partite di campionato e una finale di campionato".