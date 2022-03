Caso stipendi Juve, la caccia alle carte sul bilancio passa da 131 parole chiave: eccone alcune

I magistrati di Torino continuano a lavorare nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma', su presunte irregolarità contabili della Juventus

I magistrati di Torino continuano a lavorare nell'ambito dell'inchiesta 'Prisma', su presunte irregolarità contabili della Juventus dello scorso anno, in seguito all'accordo con alcuni calciatori per la riduzione degli stipendi in tempo di pandemia. Scrive il Corriere della Sera:

"Da «7CR» a «Wojciech», la caccia alle carte dell’inchiesta sul bilancio della Juve passa da 131 «parole chiave» usate appunto per setacciare la mole di documenti rinvenuta nelle ultime perquisizioni: dai file dei personal computer alla memoria degli smartphone, passando ai cloud storage, gli spazi telematici di archiviazione. (...). Nelle chiavi sono finiti i nomi usati in atti già rintracciati o di altri non trovati ma di cui si ipotizza l’esistenza, fino ai cognomi dei giocatori, ovviamente, con tanto di eventuali refusi. Difatti, c’è «Dybala», ma anche «Dibala», come pure «Pianic» e «Pjanic». Poi Cristiano Ronaldo, in tutte le possibili declinazioni: «7CR», appunto, «Aveiro», «Cristiano», «CristianoRonaldo» e, ovviamente, il classico «CR7» (...). Ricercate anche le carte che avrebbero corrisposto il premio permanenza nel club, il bonus fedeltà: «Loyalty» e «Loyaltyfee»".