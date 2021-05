Juventus, Pirlo: “Momento delicato. Voci sui successori? Leggo dai giornali”

Le considerazioni dell'allenatore bianconero a proposito del momento della squadra alla vigilia del match con l'Udinese

Daniele Vitiello

Un'altra gara importantissima per la Juventus di Andrea Pirlo è all'orizzonte. I bianconeri affronteranno l'Udinese domani sperando di conquistare punti fondamentali per un piazzamento in Champions League. Il tecnico ha parlato alla vigilia dell'incontro in conferenza stampa: "L'Udinese è una squadra molto fisica composta da giocatori con spiccate qualità tecniche anche oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un'organizzazione ben precisa. Per noi sarà una partita importante perché affrontiamo una squadra che vive un buon momento. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo".

Ronaldo come sta e con chi sarà titolare?

"Ronaldo sta bene, si è allenato bene ed è sereno e questo è molto positivo per il gruppo. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni per capire se potremo portarlo domani a Udine con noi".

Lei come sta? Ha parlato con la proprietà?

"Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno quando è venuta al campo come capita spesso quando viene. Non era la prima volta che veniva. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono tranquillo sul mio lavoro".

Cosa vi siete detti in settimana con la squadra? Non avete più margine d'errore...

"La squadra è consapevole di questo, ne abbiamo parlato in settimana. Sappiamo che è un momento importante con cinque partite e quindici punti in palio più la finale di Coppa Italia. Questo è un momento delicato e dobbiamo cercare di far punti per andare in Champions".

La vittoria della Coppa Italia e il quarto posto pensa che le garantiranno la conferma?

"Io guardo adesso e il presente. L'obiettivo è cercare di fare bene il mio lavoro come da inizio agosto".

Infastidito dalle voci sui successori?

"Sui possibili successori lo leggo da voi. Sono sereno e concentrato su quello che devo fare, non rimango influenzato da tutte queste voci. Sono talmente concentrato su quello che devo fare che non ho tempo di leggere i giornali".

Milan e Juve le due squadra più in difficoltà nella lotta Champions?

"Non so se siamo quelle più in difficoltà, ci sarà da lottare perché ci saranno partite difficili e importanti per tutti a partire da quella di Udine di domani per noi".