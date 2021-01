Intervenuto in conferenza stampa al termine di Juventus-Bologna, Andrea Pirlo ha parlato anche di Milan e Inter che comandano la classifica di Serie A. Queste le sue parole: “Sono entrambe squadre importanti che hanno obiettivo di vincere lo scudetto, come Napoli e Roma. Sarà un campionato avvincente. Lotteremo con loro fino in fondo”.