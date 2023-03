Juventus, Allegri: “Vogliamo consolidare il secondo posto. La vittoria con l’Inter…”

"Diciamo che ho parlato con i ragazzi, l’allenamento di oggi mi ha dato buone sensazioni. Non abbiamo fatto nulla finora. Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un maggio importante, poter raggiungere le finali di Coppa Italia e per l'Europa League è ancora lunga perché siamo ai quarti di finale. In campionato bisogna fare 56 punti, bisogna consolidare questo secondo posto sul campo che finora ci siamo conquistati. Bisogna migliorare la classifica di punti dell'anno scorso. Nel calcio si cancella quanto fatto e domani si riparte da 0-0. Non possiamo pensare che abbiamo vinto a Milano e tutto si è risolto, le vittorie bisogna godersele e abbiamo fatto una settimana con grande entusiasmo, allo stesso tempo domani è una partita pericolosa".