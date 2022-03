Juventus, Vlahovic si ferma e salta la nazionale: l’attaccante torna a Torino

Il serbo aveva risposto alla convocazione della Serbia ma non potrà scendere in campo a causa di un problema all'inguine

Dusan Vlahovic non giocherà le prossime partite della Serbia contro l'Ungheria e la Danimarca. L'attaccante della Juventus ha risposto alla convocazione, ma ha anche lasciato il ritiro della nazionale a causa di un problema all'inguine. Previsto molto presto il ritorno a Torino. In Italia verrà valutato dallo staff medico bianconero e potrà iniziare la riabilitazione sperando di essere in campo in Juventus-Inter del prossimo turno di campionato.