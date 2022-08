Juventus, Kean out contro l’Atletico Madrid per motivi disciplinari

Moise Kean non prenderà parte all'amichevole della Juventus contro l'Atletico Madrid per motivi disciplinari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante bianconero è arrivato tardi alla convocazione per la partita. "Non cambia molto per Allegri dal punto di vista della preparazione della partita con il Sassuolo: Kean sarà squalificato, dunque non avrebbe giocato in ogni caso, contribuendo a creare quel vuoto sulla sinistra del tridente bianconero. Cambia però per Kean, che ha bisogno di usare questo precampionato come vetrina per provare a cambiare il proprio futuro: è considerato in uscita, anche se finora è stata soprattutto la mancanza di opportunità a tenerlo ancora a Torino", spiega la Rosea.