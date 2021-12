Kean: “Sorteggio? La Juve non teme nessuno, siamo una grande squadra. ll PSG…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Moise Kean ha parlato così dopo la vittoria della Juventus contro il Malmoe

"Sorteggio complicato ora? La Juve non teme nessuno, siamo una grande squadra. Ci faremo trovare pronti. PSG? Mi trovo bene qui, mi sento a casa e do tutto. Questo è un inizio per me, una grandissima motivazione per dare di più".