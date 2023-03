Kim: “Il Napoli non vince da tempo, siamo avidi di successo. Vogliamo lo scudetto”

Il difensore sudcoreano ha parlato del suo velocissimo ambientamento nel calcio italiano: anche in poche settimane ha fatto dimenticare ai tifosi del Napoli l'addio di Koulibaly. Ma il difensore ha cominciato parlando di se stesso e del ballo di Gangnam Style fatto al suo arrivo nel ritiro del Napoli: "Onestamente - ha detto con ironia - tutti conoscono il Gangnam Style, quindi non ho dovuto allenarmi per ballarlo. L'ho fatto una volta sola, mi imbarazza un po' e infatti non riesco a riguardare il video. Non lo farò più".

Sul pieno inserimento rapido nel gioco, Kim Min-Jae ha spiegato: "La cosa più importante - ha spiegato - è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore e impegnarsi per riuscire a farlo in fretta. Io cerco di fare così. Poi è stato facile integrarsi nella squadra e andare d'accordo con i compagni. Penso di essermi adattato velocemente, credo sia stato questo il mio segreto".

Kim ha già gli occhi addosso di top club europei ma per ora spiega come vuole rimanere sempre nella mente dei napoletani: "Vorrei fare in modo che il nome di Kim Min-Jae possa essere ricordato - dice -, sto cercando di farlo e spero di riuscirci. Fare gol nel Napoli? In realtà preferisco non subire reti piuttosto che segnare. Io sono un difensore, quindi so che se segni aiuti la squadra ma sono orgoglioso e il mio obiettivo è sempre finire la partita senza subire gol".