Koopmeiners: “Scudetto? La strada è ancora lunga, ma tutto è possibile”

Le parole del centrocampista dell'Atalanta al termine della gara vinta contro il Verona

Al termine della vittoria sul campo del Verona, il man of the match Teun Koopmeiners, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del centrocampista dell'Atalanta: "Sono molto contento per il gol, è una rete molto importante. È stata una gara molto combattuta soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto meglio nel secondo. Credete nello scudetto? La strada è ancora lunga, ma tutto è possibile".