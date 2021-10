Milan, Krunic: “Il nostro è il gruppo più forte. Scudetto? Non volevo dirlo, ma…”

Il giocatore rossonero ha parlato dopo la sfida con la Roma e ha elogiato l'unità della squadra rossonera, prossima rivale dell'Inter

Krunic, giocatore del Milan, dopo la gara con la Roma ha parlato della lotta scudetto: «Ci sentiamo tutti importanti, ci sentiamo tutti insieme in lotta per lo scudetto. Ci sentiamo superiori agli altri club? Direi come qualità di squadra non lo so, sono forti tante squadre. Ma come gruppo sento forte il mio, il più forte. La parola scudetto non è più tabù? Io non volevo dire la parola scudetto all'inizio, ma ho sentito i miei compagni dirlo e adesso lo e dico anche io. Parla il campo? Infatti», ha detto il calciatore rossonero.