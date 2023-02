Krunic: “Momento più negativo da quando c’è Pioli. Siamo giù mentalmente”

“Da quando sono qui, da quando c’è il mister, penso sia il periodo più negativo vissuto. Noi facciamo sempre il massimo, poi anche oggi le cose non sono andate come volevamo. Lavoriamo sempre al massimo e ci crediamo, purtroppo è andata così. In spogliatoio non è cambiato nulla, siamo un po’ giù mentalmente, dobbiamo provare a vincere una partita, con una vittoria cambierebbe tutto. Abbiamo vinto lo scudetto con la stessa tattica, è cambiato qualcosa mentalmente. Nel primo giorno della settimana abbiamo cambiato tutto e provato a fare qualcosa di diverso, abbiamo preso molti gol nelle ultime partite. Non è andata come speravamo, non siamo riusciti a fare ciò che abbiamo preparato. Nel secondo tempo qualcosa in più abbiamo creato".