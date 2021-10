Lazio, Acerbi salta l’Inter per l’espulsione di oggi: “Ho fatto due cazzate”

Il post del difensore biancoceleste dopo la brutta prestazione di oggi contro il Bologna

Francesco Acerbi è stato tra i peggiori in campo in Bologna-Lazio, gara persa dai biancocelesti per 3-0. Il difensore ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per un'espulsione ricevuta per somma di ammonizioni. Per questo salterà anche la gara con l'Inter in programma dopo la sosta. "Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene", ha scritto su Instagram.