RIVALI/ Lazio, Acerbi: “Una promessa? Se vinciamo lo scudetto, io e Immobile…”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha approfittato dei suoi profili social per avvicinarsi ai tifosi in un momento così difficile. Queste alcune delle sue parole a proposito del percorso con la squadra biancoceleste: “La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso ad uno alla volta. Scudetto? Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. La coreografia contro l’Inter è stata emozionante, tutto bello. Per fortuna che abbiamo vinto”, riporta Lalaziosiamonoi.