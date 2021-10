Lazio-Inter, 23 i calciatori convocati da Sarri: c’è Immobile, l’elenco completo

Ecco l'elenco dei presenti per la sfida in programma alle 18 all'Olimpico: Sarri recupera Immobile, sono 23 i convocati per l'Inter

Alessandro Cosattini

Sono 23 i convocati diramati da Maurizio Sarri per le sfida delle 18 tra Lazio e Inter. Assente il solo Francesco Acerbi, squalificato per due turni; ci sono Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, pienamente recuperati.

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha.

Difensori: Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni.

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Moro, Pedro.