Lazio, Immobile: “Inter? Non ci nascondiamo, vogliamo vincere”

Un gol di Ciro Immobile ha deciso Lazio-Cagliari di stasera. L’attaccante biancoceleste, nel corso dell’intervista concessa a Sky, ha parlato del prossimo impegno di campionato contro l’Inter di Conte. Queste le sue considerazioni: “Sarà una gara molto importante per noi. Non ci nascondiamo, viviamo un momento ottimo. L’Inter sta facendo un campionato bellissimo e conosciamo le difficoltà della partita, ma abbiamo una settimana per preparare la gara. Andremo però a Milano per esprimere il nostro gioco e cercare di vincere. Quando abbiamo giocato con la Juve non stavano attraversando un ottimo momento, mentre ora ha acquisito un’identità precisa. Con Inter e Milan sapevamo le difficoltà delle partite e a Milano con i rossoneri abbiamo fatto una delle partite più belle, ma il risultato non ci ha premiato. Il calcio è fatto di momenti e quello forse non era il migliore per andare a fare risultato lì. Speriamo che le altre perdano qualche punto perché vogliamo restare lì”