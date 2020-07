RIVALI/ Lazio, Inzaghi: “Scudetto? Senza la pandemia le cose sarebbero andate diversamente”

Simone Inzaghi ha commentato il pareggio della sua Lazio in casa dell’Udinese. Queste le parole del tecnico: “Questo gruppo non deve essere toccato – spiega ai microfoni di Lazio Style Channel -, da quattro anni fa cose incredibili. Prima dello stop avevamo perso due partite in dieci mesi, per questo accettiamo solo le critiche costruttive. Siamo vicini alla zona Champions League dopo 13 anni e dopo 20 siamo stati in corsa per lo scudetto, dove senza la pandemia magari le cose sarebbero andate diversamente.

Adesso pensiamo a recuperare energie e calciatori, monitorando le condizioni di chi ho disponibile e chi fuori. La squadra stasera ha dato tutto, avrebbe meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, causa stanchezza, abbiamo perso un po’ di lucidità.

Parolo arretrato? Marco è talmente intelligente che potrebbe ricoprire qualsiasi ruolo, non ho inserito Vavro perché non era al meglio. Ringrazio poi Cataldi, che si è messo a disposizione nonostante il problema alla caviglia”.