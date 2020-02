Lazio, Lazzari: “Abbiamo occasione di andare a due punti dalle Juve. Se Inzaghi…”

Anche Lazzari, come mister Inzaghi, non firma per il secondo posto. Evidentemente sono più alte le aspettative della Lazio per questa stagione. Anche perché i biancocelesti hanno partita in meno che recupereranno mercoledì contro l’Hellas Verona e potrebbero andare a meno due punti dalla Juventus capolista. Il giocatore laziale, a Skysport, ha sottolineato: «Se il mister dice che non firma per il secondo posto lo dico pure io. Mercoledì potremmo andare a due punti dalla Juve, è una grande occasione per noi e speriamo di sfruttarla». La sfida ai bianconeri, ma anche all’Inter, che si aggira da quelle parti della classifica, è lanciata.

(Fonte: Skysport)