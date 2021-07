Lazio, Lazzari: “Nuovo ruolo? Posso farlo tranquillamente. Sarri mi ha chiesto…”

Così l'esterno biancoceleste a proposito dell'adattamento nella difesa a quattro che Maurizio Sarri disegnerà alla Lazio

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, Manuel Lazzari ha parlato del nuovo ruolo che l'attende con l'arrivo di Sarri in biancoceleste. Queste le considerazioni dell'esterno accostato anche all'Inter: "Ne ho sentite molte sul mio utilizzo, ciononostante ho cercato solo di godermi l'arrivo del nuovo tecnico. Ho voglia di mettermi alla prova, posso giocare tranquillamente in questo ruolo che ho già ricoperto alla SPAL e in Nazionale. A Formello il mister mi ha chiesto dei pareri sulla nuova posizione. Ed io non vedo l'ora chi inizi il nuovo anno. Voglio provare a reinventarmi. Mi sento carico e felice. Nella difesa a quattro ho anche maggiori chance di ritagliarmi un ruolo in Nazionale. Molto dipenderà da come reagirò. Giocare da esterno alto non è nelle mie corde. Ne ho parlato con Sarri e la pensiamo alla stessa maniera. Ho bisogno di più campo davanti a me per attaccare lo spazio. Perciò dovrò lavorare sulla fase difensiva perché è quella con più lacune".