Milan, Tonali: “Siamo primi ma nessuno crede in noi. Pensiamo gara dopo gara”

Il calciatore ha parlato della vittoria rossonera che vale la testa della classifica a qualche giorno dalla sfida che l'Inter deve recuperare col Bologna

Tre punti pesantissimi e una risposta per l'Inter . Serata speciale per il Milan che si riprende la testa della classifica in rimonta sulla Lazio nei minuti di recupero. Le parole del marcatore che ha deciso la gara, Sandro Tonali, ai microfoni di DAZN, a fine partita raccontano tutta la felicità dei rossoneri.

«Emozione bella per un risultato sudato. Sentire gran parte dello stadio rossonero è stata una cosa folle: era come giocare a San Siro. Lo abbiamo sentito in campo e lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Non so se è una delle più belle emozioni della mia vita ma non la dimenticherò mai. Segnare con la maglia del Milan è sempre bello».