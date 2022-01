Lazio, Sarri: “Il calcio ai tempi del Covid non è il massimo. Mercato? Pensiamo alla Salernitana”

Le considerazioni del tecnico biancoceleste ai microfoni di DAZN prima della gara con la Salernitana all’Arechi

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la partita tra Lazio e Salernitana in programma tra pochi minuti: " Il calcio ai tempi del Covid non è il massimo. E' una difficoltà di tutti, rischi di preparare partite e poi giocarne altre. Il momento è questo, è una difficoltà collettiva. Mercato? Noi dobbiamo pensare alla partita, in questo momento è l’ultima cosa che mi interessa".