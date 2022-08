Lazio, Sarri: “Inter la più forte, serve grande fase difensiva. Una mossa di Inzaghi…”

Alla vigilia di Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nel quartier generale biancoceleste. Queste le sue considerazioni sulla gara dell'Olimpico: "L’Inter è forse la squadra più forte del campionato, sia tecnicamente che fisicamente. Ha dei valori assoluti di grandissimo livello, è tra le favorite per vincere il campionato. Non è facile affrontarla, fare una fase difensiva di alto livello dipende da tutta la squadra, non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi”.

“L’altezza dell’Inter non è un problema solo per noi, ma per tutte le squadre. Alla fisicità in area abbinano giocatori che calciano bene da fermo. Una mossa di Inzaghi? L’unica che mi viene da pensare come possibile sorpresa è Gagliardini nella zona di Milinkovic”.