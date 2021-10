Lazio, Sarri: “Luis Alberto? Con l’Inter grande partita, altre volte col freno a mano”

Le parole dell'allenatore biancoceleste in conferenza stampa dopo a gara di questo pomeriggio in casa dell'Atalanta

Al termine di Atalanta-Lazio, Maurizio Sarri ha parlato anche di Luis Alberto. Queste le parole sullo spagnolo in conferenza stampa: "Lo chiamano il Mago non a caso, ha fatto un controllo che da solo vale il prezzo del biglietto. La squadra è sempre stata disponibile, in certe partite ha giocato col freno a mano tirato, poi in altri casi - come con l'Inter - ha fatto grandi partite. La partita spartiacque è stata quella di mercoledì, la migliore dal punto di vista dell'applicazione. Oggi ci abbiamo messo qualcosa in più tecnicamente, ci sono i giocatori per farlo. Sta tutto nel trovare la continuità, non ci può stare un cento o un venti. Se non si fa la prestazione ottimale si deve andare a 90, non a 20".