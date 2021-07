Lazio, Tare: “Auguri a Inzaghi per l’avventura all’Inter. Con Sarri ulteriore salto”

Le parole del direttore sportivo biancoceleste all'inizio della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico

Igli Tare ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste ha avuto modo anche di salutare Simone Inzaghi, trasferitosi intanto all'Inter: "Siamo molto contenti e felici di presentare il nuovo allenatore Sarri. Ma prima di continuare, voglio ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro che hanno svolto negli ultimi 5 anni. Vogliamo fargli gli auguri per la nuova avventura con l'Inter. Abbiamo scelto Sarri perché per noi è stato una grande opportunità per fare un ulteriore salto, ancor più difficile. Sapevamo di aver fatto un grande lavoro negli ultimi anni, ma arrivare a Sarri per noi è stato anche un banco di prova per cercare, anche in questi momenti difficili, di portare tra noi esperienza, ulteriore spirito di gruppo e forza della squadra. Gli do il benvenuto, speriamo tutti insieme di gioire".