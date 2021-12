Lazio, Tare: “Avanti con Sarri decisi. Champions? Lontani ma dobbiamo combattere”

Le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Udinese, gara in programma allo Stadio Olimpico e valida per il 15° turno di Serie A:

"Abbiamo deciso di iniziare un percorso con lui e dobbiamo essere più decisi nei momenti di difficoltà. Momenti difficili già previsti ma a volte li risolviamo prima e a volte dopo. Il suo calcio è importante. dobbiamo parlare molto tra di noi per capire cosa serve per il futuro per la squadra. L'unica cosa che è sicura è che andiamo avanti con lui decisi".