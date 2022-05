Di Marzio: “Milan, Leao miglioramenti e continuità di rendimento”

Il giornalista ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la Fiorentina

"Al di là dell'errore fatto dal portiere della Fiorentina, la vittoria rossonera mette in mostra l'andamento di Leao, miglior marcatore della sua squadra. Non aveva mai avuto questi numeri, aveva giocato anche in un ruolo diverso, e ha reso in continuità e spesso Pioli si riferisce a lui per sbloccare la partita".