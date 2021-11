Milan, Leao: “Rispetto per l’Inter. Ma vogliamo vincere il derby”

Intervista per il giocatore rossonero che ha parlato anche della sfida contro i nerazzurri

Rafael Leão , giocatore del Milan , in un'intervista a La Repubblica, ha parlato tra le altre cose anche del derby .

Ricordo l’atmosfera unica del primo che ho giocato, peccato per la sconfitta, e quello vinto col mio assist a Ibra, peccato che non ci fosse il pubblico. Ora vogliamo vincere davanti ai tifosi.

Zlatan è un fratello maggiore, gli sto sempre vicino. Lui sa che posso fare la differenza con i piedi, ma mi mostra che l’importante è la testa, restare sempre concentrato. Pioli, un allenatore esigente. Maldini, un idolo che parla con semplicità perché ognuno di noi dia il meglio. E Ibra, un esempio per il passato e per il presente: l’età per lui è un numero".