Milan, Leao dopo il problema avuto con la Lazio: “Sto bene, nulla di grave”

C'è cauto ottimismo in casa Milan sulle condizioni di Rafael Leao. Il calciatore è uscito presto dalla gara contro la Lazio. Ha sentito tirare la coscia destra dopo un numero su Marcos Antonio e poi durante un'altra azione. Lì il portoghese si è fermato ed è uscito, Pioli gli ha urlato di farlo e si è fermato subito, anche in via precauzionale, in vista dell'impegno di Champions League contro l'Inter. La sua espressione sul volto aveva preoccupato i tifosi milanisti.