Lecce, Baroni: “Serve attenzione, solo così possiamo mettere in difficoltà l’Inter”

"La fascia non è una cosa che scegliamo a caso, parlerò con il diretto interessato e domani vedrete chi sarà. La squadra sta bene, stiamo affrontando una partita bellissima, davanti ad un pubblico numeroso come il nostro, che rappresenterà la nostra forza. Siamo consapevoli che affrontiamo la squadra più forte e non lo dico io. È una squadra che vanta 18 giocatori dello scorso anno, stesso allenatore e un sistema di gioco rodato con grandi campioni. Noi siamo in costruzione, ma questo non è una alibi, ma una consapevolezza. Per diventare squadra occorre tempo, ma dobbiamo accelerare, con una prestazione che dev'essere di corsa, attenzione e dedizione, non possiamo sbagliare questo. Serve attenzione e applicazione, solo questo puoi mettere con una squadra forte come l'Inter".