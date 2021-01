Liguori: “Sarri ha subito un’ingiustizia dalla Juventus. In dirigenza c’è un ex giocatore che…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il giornalista e direttore Paolo Liguori ha parlato così del trattamento avuto dalla Juventus con Sarri:

“Sarri è un grandissimo allenatore, gli è stata fatta una cattiveria. Sarri aveva un altro campionato e aveva altre storie, ma si è portato a casa lo scudetto in un anno molto difficile, vincendo per un solo punto che dimostra che è stato molto bravo, è un’ingiustizia quella che ha subito. Alla Juve c’è un dirigente ex giocatore che fa più di quello che dovrebbe fare, a volte è tutto attribuito ad Agnelli o Paratici ma non è così”