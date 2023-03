Linus: “Plusvalenze Juve? Può finire in bolla di sapone o dramma: spero che…”

«Lo shock è stato forte alla fine dello scorso anno, qaundo è esploso il caso plusvalenze. Ma l’essere umano è fatto per ripartire e il tifoso ha la stessa dinamica mentale. Piano piano ci si adegua alle nuove realtà. Anche se... il problema è che non sappiamo quale sarà la nuova realtà. Sia la sentenza precedente che quelle che arriveranno sono tutte da definire e da verificare. Potrebbe essere che finisca tutto in una bolla di sapone oppure in una maniera drammatica. Io spero che ci sia una via di mezzo: se la cosa si sgonfiasse completamente e venisse invlidato il processo soltanto per un cavillo giudiziario, beh, probabilmente come squadra e come tifosi ci troveremmo a sentirci dire che abbiamo truffato, che abbiamo imbrogliato... A me piacerebbe che ciò che è successo fosse anche un punto di partenza per ricostruirci un rapporto con il resto del mondo del calcio».