Locatelli: “Ci mancano giocatori importanti. Inter? Andiamo a Milano per vincere”

"Nel secondo tempo dovevamo far meglio avendo la partita in mano, ma l’importante era passare il turno e ci siamo riusciti. È chiaro che qui chiunque gioca deve dare il massimo, sappiamo di avere tanti infortunati e stasera abbiamo giocato anche per loro, ci mancano giocatori importanti e ogni volta che scendiamo in campo sappiamo di dover dare risposte importanti e ci stiamo riuscendo. Vlahovic e Chiesa? Sono chiaramente felice per loro, hanno voglia di giocare e mettersi in mostra con la maglia della Juve e oggi credo che sia fondamentale concentrarsi sulla squadra perché siamo un grande gruppo e questo è importante".