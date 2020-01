Bruno Longhi ha commentato queste prime partite di Ibrahimovic con la maglia rossonera. Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista ha giudicato così le prime uscite dello svedese: “Ibrahimovic? Non sta facendo follie, è abbastanza statico in campo, ma i ‘bambini’ dell’asilo rossonero si sentono rifrancati nell’averlo accanto. Infonde coraggio al Milan ed è un pericolo in più per gli avversari”.