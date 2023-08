CdS – Lukaku-Juve e Vlahovic-Chelsea, lo scambio s’ha da fare: ecco le cifre

Così la linea tra Torino e Londra resta bollente. I colloqui vanno avanti alla ricerca del tanto sospirato equilibrio nelle rispettive valutazioni dei due giocatori, in modo da trovare la quadratura del cerchio sull’apporto in contanti che il Chelsea deve riconoscere alla Juve. A Stamford Bridge non si vogliono certo fare follie, tanto che si era partiti da un’offerta di 20 milioni di conguaglio, che non ha soddisfatto gli uomini mercato bianconeri. Giuntoli chiede 40-50 milioni ma le parti si stanno progressivamente avvicinando: a quota 30-35 milioni si può chiudere e si lavora appunto per questo. Ci sono, in sostanza, 10 milioni che dividono le due società ma la distanza si sta man mano accorciando. Il Chelsea si sta avvicinando ai desiderata della Juve e si sta convincendo che i parametri economico possono quadrare. Avanti verso il traguardo, insomma. Lo scambio s’ha da fare”, si legge.