Milan, Maldini: “Non basta aver vinto uno scudetto, dobbiamo essere più ambiziosi”

Dal ritiro di Dubai, attraverso i microfoni di Milan Channel, Paolo Maldini - dt rossonero - ha parlato degli obiettivi della stagione in corso. «L'obiettivo è quello di essere pronti per il 4 gennaio per giocare tantissime partite ravvicinate. Speriamo a gennaio di recuperare quasi tutti, dobbiamo essere protagonisti nelle quattro competizioni che ci rimangono, dovremo affrontarle da Milan e il Milan deve puntare a vincere», ha sottolineato alla tv di casa.