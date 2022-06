Maldini: “Milan più forte delle altre. Bologna-Inter? Nel 2022 viene sorpreso chi pensa che…”

"Erano anni che non si vedeva un campionato decidersi all'ultima giornata. Il mix tra giovani e veterani è il punto di forza, i giovani hanno bisogno di guide e le guide sono i giocatori con più esperienza. La vittoria a Napoli vale doppio. Siamo stati più forti, costanti, sul pezzo. A gennaio con la Roma avevamo 10 giocatori assenti per infortuni e Covid. Siamo stati più pronti a reagire alle difficoltà. Se fossimo inciampati con Atalanta, Fiorentina o Verona non avremmo vinto lo scudetto. Bologna-Inter? Noi con il Bologna abbiamo perso due punti in casa: chi nel 2022 pensa che ci siano partite facili viene sorpreso".