Milan, aria tesa: “Maldini voleva lo stesso trattamento ricevuto all’Inter da Marotta”

Aria tesa tra Paolo Maldini e il Milan, dopo l'intervista rilasciata dal dirigente rossonero ai taccuini della Gazzetta dello Sport

"L’ex campione sembra attribuire responsabilità sia all’attuale proprietà (imputa a Gazidis di non aver rinnovato il contratto prima della trattativa, magari a gennaio, come ha fatto l’Inter con Marotta e Ausilio, ma l’abitudine di Elliott è di valutare i top manager a fine stagione) sia a quella che si deve insediare che ancora non l’ha coinvolto".